Motorola Razr 40 Ultra: sconto FOLLE del 25% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android pieghevole veramente eccezionale, si chiama Motorola Razr 40 Ultra ed ha uno schermo flessibile 6.9″ con tecnologia pOLED e refresh rate da ben 165Hz, mentre c’è un pannello esterno ampio e generoso da 3,6 pollici (anch’esso pOLED) che permette di utilizzare il device anche da chiuso. Non mancano features pazzesche come la selfiecam da 32 Megapixel, la batteria da 3800 mAh, gli 8 GB di RAM e i 256 GB di memoria interna, mentre il processore è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G. Il dispositivo si ricarica con la TurboPower da 33W. Il modello in questione è Dual SIM ed è in colorazione “Peach Fuzz” e lo pagherete soltanto 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto folle del 25% sul valore di listino.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché comprarlo

Come detto, esternamente troviamo un display full screen da 3,6 pollici pOLED con refresh rate da 144 Hz super funzionale e personalizzabile che vi permetterà di svolgere al meglio le operazioni anche a telefono chiuso. Interamente invece, c’è un display flessibile pOLED FullHD+ da 6,9 pollici con refresh rate da 165 Hz, con tecnologia Tear Drop che cela la piega senza lasciare segni. Citiamo poi la Dual Camera da 12 e 13 Megapixel per scatti degni di nota e la selfiecam da 32 Megapixel per autoscatti e videocall di alto profilo. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm assicura prestazioni assurde in ogni contesto e navigherete ad altissime velocità con il modem 5G o con il modem Wi-Fi 6E. Eccellente la batteria da oltre 3800 mAh che si ricarica con la TurboPower da 33W.

A soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo Motorola Razr 40 Ultra si presenta come un best buy senza rivali e senza eguali. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.