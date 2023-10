Motorola RAZR 40 Ultra in offerta: maxi-sconto del 35% su Amazon

Il Motorola RAZR 40 Ultra è una vera rivoluzione nel mondo degli smartphone, con un design elegante e innovativo che integra tecnologie all’avanguardia. Il dispositivo si distingue per il display flessibile da 6.9″ pOLED, con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 165Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Normalmente proposto a 1199€, oggi puoi acquistare il Motorola RAZR 40 Ultra a soli 783€ approfittando di uno sconto del 35%.

Il RAZR 40 Ultra presenta un display esterno full screen da 3.6″ pOLED, anch’esso ad alta frequenza di aggiornamento (144Hz), che consente di svolgere diverse azioni quotidiane anche con il telefono chiuso. Scatta selfie, rispondi ai messaggi, guarda video e molto altro, tutto senza aprire completamente il telefono.

Le capacità fotografiche di questo smartphone sono di altissimo livello, con un sistema di fotocamere dual da 12+13 MP e una fotocamera selfie da 32 MP. Grazie alla tecnologia FlexView, il telefono può adattarsi a diverse angolazioni, ottimizzando l’utilizzo delle fotocamere. La potenza del RAZR 40 Ultra è alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che assicura prestazioni veloci e fluide. Inoltre, grazie alla connessione 5G ultrarapida e al Wi-Fi 6E, puoi scaricare i tuoi contenuti preferiti in pochi secondi e goderti lo streaming senza interruzioni.

Per quanto riguarda l’autonomia, il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 3500 mAh, ottimizzata dal sistema operativo Android 13 per garantire una durata prolungata. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia TurboPower 33W consente di ottenere ore di autonomia in pochi minuti di ricarica.

Il Motorola RAZR 40 Ultra offre un’esperienza di smartphone all’avanguardia, con un design flessibile, prestazioni potenti e capacità fotografiche avanzate. E con uno sconto del 35%, a soli 783,99€ anziché 1.199,00€, rappresenta un’affare imperdibile per chi cerca un dispositivo all’avanguardia a un prezzo conveniente.

