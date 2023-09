Motorola Razr 40 Ultra in OFFERTA A TEMPO LIMITATO, correte a prenderlo

Motorola Razr 40 Ultra è il nuovo clamshell di punta del colosso americano di proprietà di Lenovo; il dispositivo, complice la sua scheda tecnica e le sue peculiarità estetiche, è un best buy su tutta la linea e rappresenta una delle migliori soluzioni se si cerca un pieghevole compatto ma potentissimo. Di fatto, anche se piccolo, è dotato di un processore all’avanguardia, ha tanta memoria a bordo, dispone di una batteria capiente e generosa e ha uno schermo esterno che copre tutta l’area della superficie. Oggi è in super sconto su Amazon al costo speciale di soli 1039,99€, in offerta a tempo limitato.

Non lasciatevelo sfuggire, è un prodotto unico nel suo genere, con un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. La versione che vi proponiamo è quella in colorazione “Viva Magenta” realizzata in collaborazione con Pantone, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché devi comprarlo

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi; in primo luogo dobbiamo riportare che la consegna sarà sempre celere e immediata, oltre che gratuita. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno, si ha accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Se siete spesso fuori casa, potrete optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Infine, potrete usufruire di un ottimo servizio clienti con il rivenditore; l’assistenza di Amazon sarà sempre pronta ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Motorola Razr 40 Ultra è quindi, un flagship pieghevole, con un display interno da oltre 6,7 pollici pOLED che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole e presenta poi un secondo schermo sulla back cover che copre tutta l’area del device. A 1039,99€ è il miglior foldable da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.