Motorola Razr 40 Ultra: il pieghevole che tutti desiderano, su Amazon costa molto meno

Se siete alla ricerca di uno smartphone pieghevole di nuova generazione e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Razr 40 Ultra che, nella sua iterazione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno e colorazione “Viva Magenta” (realizzata in collaborazione con Pantone) costa solo 1039,99€ al posto di 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il dispositivo presenta uno schermo principale flessibile pOLED da 6,9 pollici che gode della soluzione FullHD+ e ha il refresh rate impostato a 15 Hz, tuttavia vanta anche uno schermo da 3,6 pollici (è il più grande della sua categoria) che permette di utilizzare il dispositivo anche “da chiuso”. Questa è la sua killer feature principale; voi cosa ne pensate? Vi stuzzica? Noi vi suggeriamo di prenderlo immediatamente perché a questo prezzo non si era mai visto, ma fate in fretta.

Motorola Razr 40 Ultra è il clamshell del momento

Di fatto, con lo schermo piegato il device si può utilizzare senza problemi; il pannello esterno infatti, gode ora di nuove funzionalità. Permette di scattare fotografie, rispondere ai messaggi e alle telefonate, guardare video, fare operazioni business, ricevere le indicazioni stradali e molto altro ancora.

Motorola ha poi inventato e brevettato la tecnologia Tear Drop che serve allo schermo interno per piegarsi perfettamente senza però lasciare segni evidenti e visibili sulla piega. Il tutto è protetto da un sottilissimo strato di UTG.

C’è un sistema fotografico composto da una selfiecam da 32 megapixel e da due sensori da 12+13 Megapixel ciascuno con tanto di OIS a bordo. Con la tecnologia FlexView poi, potrete utilizzare il device da ogni angolazione. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da ben 256 GB di mmoeira interna. Ottima la batteria da 3500 mAh che si ricarica sfruttando la TurboPower da 33W. A 1039,99€ al posto di 1199,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

