Motorola Razr 40 Ultra: il clashell più richiesto, OGGI lo paghi pochissimo

Il clamshell del momento, il Motorola Razr 40 Ultra, è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 833,65€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il risparmio è altissimo, pari al 30% sul valore di listino. Cosa aspettate? Correte a prenderlo: il modello in questione è in colorazione “Infinite Black”, ha uno schermo interno flessibile pOLED da 3,6″ con refresh rate di 165 Hz, ha il modem 5G, il supporto al Dual SIM, dispone di una selfiecam da 32 Mega e ha un potente processore di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Non manca Android 13 con skin proprietaria di Motorola (simil stock) e la batteria da 3800 mAh si ricarica in un lampo grazie alla TurboPower da 33W.

Motorola Razr 40 Ultra su Amazon: il best buy del giorno

Questo smartphone di Motorola è eccellente sotto tutti i punti di vista: ha uno schermo esterno full screen da 3,6 pollici pOLED con refresh rate da 144 Hz super personalizzabile e funzionale. Permette di svolgere tantissime operazioni anche quando il device è “chiuso”; potrete scattare selfie, rispondere ai messaggi o alle telefonate, guardare video e film, ottenere indicazioni stradali e non solo. Internamente invece c’è uno schermo FullHD+ da 6,9″ con refresh rate da 165 Hz; grazie alla tecnologia Tear Drop il pannello si piega ma non lascia elementi visibili sullo schermo, anche perché è dotato di vetro UTG a copertura del tutto. C’è la Dual Camera da 12 e 13 megapixel e la selfiecam invece, è da 32 Megapixel per videocall di alta qualità. Dispone di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 5G e connettività wireless grazie al Wi-Fi 6E.

Dulcis in fundo, c’è una batteria da 3800 mAh con ricarica rapida TurboPower da 33W che permette di ricaricare il device in pochissimo tempo; fate presto a prenderlo su Amazon al prezzo speciale di 833,65€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

