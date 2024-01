Motorola Razr 40 Ultra: il clamshell da comprare OGGI su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone pieghevole incredibile realizzato da Motorola; si chiama Razr 40 Ultra e al momento è il miglior clamshell che vi sia in circolazione, l’unico che presenta una piega sul pannello che si vede a malapena. Fra le altre cose, vanta una scheda tecnica di pregio con un chipset di bordo pazzesco e con un comparto fotografico degno di nota composto da due sensori avanzati. Uno dei suoi pregi però, è sicuramente il pannello esterno super generoso (si parla di una diagonale di 3,6″) che permette di utilizzare il prodotto anche da chiuso.

Non manca poi un processore premium di Qualcomm, il modem integrato 5G, un’unità interna da 6,9 pollici con refresh rate da 165 Hz, una batteria capiente che si ricarica a 33W con la TurboPower proprietaria e il modello in questione ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La colorazione invece, è la bellissima “Viva Magenta” realizzata in collaborazione con Pantone. Grazie alle offerte folli di Amazon sarà vostro con 849,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Motorola Razr 40 Ultra su Amazon: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Motorola è un pieghevole super interessante anche perché è dotato di uno schermo full screen da 3,6 pollici sulla parte posteriore con refresh rate da 144 Hz. Di fatto, è super personalizzabile e anche molto funzionale visto che vi permetterà di usare il telefono anche da chiuso: potrete fare selfie, rispondere ai messaggi e alle telefonate, guardare video, ottenere le indicazioni stradali e perfino giocare a qualche titolo mordi & fuggi. All’interno poi sarà presenta un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 5G e il pannello presente dentro la scocca sarà un’unità FullHD+ da 6,9 pollici con refresh rate da 165 Hz.

Come detto, grazie alla tecnologia Tear-Drop, il display interno non presenterà segni evidenti o pieghe visibili. Posteriormente si trovano due camere con sensore principale da 12 Megapixel e ultrawide al seguito da 13 Megapixel. La batteria infine, è da 3500 mAh e si ricarica rapidamente con la TurboPower da 33W. A soli 849,90€, questo Motorola Razr 40 Ultra è da comprare immediatamente da Amazon; è un best buy.

