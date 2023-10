Motorola Razr 40 Ultra a soli 949€: OFFERTONA PRIME DAY da prendere al volo

Girovagando all’interno di Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale. Attenzione: è un’esclusiva per i Prime Days, destinata ai soli possessori di un account Prime dedicato. Di fatto, così facendo, se disponete di un piano in abbonamento con il noto sito di e-commerce americano, potrete fare vostro il Motorola Razr 40 Ultra 5G a soli 949,99€. Vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire una simile promozione perché, come sapete, durerà meno di 48 ore. Non pensateci troppo, dunque e sbrigatevi: le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, potrebbe terminare l’occasione prima del previsto. Cosa aspettate? Il modello in questione è in colorazione “Viva Magenta” con 8 GB di RAM e 256 GB di storage su memorie rapide UFS.

Motorola Razr 40 Ultra: il top da comprare oggi

Questo meraviglioso clamshell di Motorola, il Razr 40 Ultra, viene venduto e spedito al prezzo speciale di soli 949,99€, spese di spedizione incluse. Ciò significa che avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, in meno di 24 o 48 ore. Allo stesso modo, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Se siete interessati, sbrigatevi, anche perché avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete usufruire di una garanzia con il rivenditore pari a due anni con assistenza tecnica dedicata. In ultima istanza, vi diciamo che si può dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account selezionati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Motorola Razr 40 Ultra è un top di gamma dotato di uno schermo interno pOLED da 6,9 pollici e di un pannello esterno da oltre 3 pollici che permette di utilizzare il device anche “da chiuso”. Ha fotocamere di punta e un processore top, lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

