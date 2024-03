Motorola Razr 40 Ultra a soli 699,99€ su Amazon è il BEST BUY del giorno

Uno degli smartphone pieghevoli più iconici del momento, il Motorola Razr 40 Ultra, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 699,90€ grazie alle offerte del giorno presenti sul noto portale di e-commerce americano. Nello specifico, il device è proprosto nella sua iterazione color “Viva Magenta” (realizzata in collaborazione con Pantone), ha il caricatore da 33W incluso nella confezione, dispone di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Come non citare poi lo schermo esterno da 3,6 pollici pOLED full screen e quello interno da 6,9 pollici pOLED con refresh rate da 165 Hz super risoluto. C’è una selfiecam da 32 megapixel e le fotocamere esterne sono incredibili. Cosa aspettate a comprarlo?

Motorola Razr 40 Ultra su Amazon: ecco perché comprarlo

Come detto, il Motorola Razr 40 Ultra vanta uno schermo esterno full screen da 3,6 pollici pOLED con refresh rate da 144 Hz funzionale e personalizzabile che permette di utilizzare il device anche da chiuso. Si può usare il gadget per guardare video, rispondere ai messaggi e alle telefonate, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora. Internamente troviamo un display flessibile FullHD+ pOLED da 6,9 pollici che gode del refresh rate da 165 Hz e presenta perfino la tecnologia Tear Drop che cela la piega del pannello.

Vi sono due fotocamere da 12 e 13 Megapixel e c’è una selfiecam da 32 Megapixel con OIS per scatti nitidi in qualsiasi condizione di luce. Sotto la scocca vi è poi un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G al seguito e non manca il classico supporto alle reti Wi-Fi 6E. La RAM è da 8 GB mentre lo storage è da 256 GB. Come non citare la batteria da 3500 mAh con TurboPower da 33W che si ricarica in un lampo e assicura un’autonomia degna di nota. Motorola Razr 40 Ultra viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.