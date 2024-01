Motorola Razr 40 Ultra: a QUESTO PREZZO è il pieghevole da prendere su Amazon (-33%)

Il Motorola Razr 40 Ultra diventa sempre più conveniente e, con la nuova offerta Amazon di oggi, è acquistabile con uno sconto del 33%. In questo modo, lo smartphone di Motorola è disponibile al prezzo scontato di 804 euro, con possibilità anche di acquisto in 12 rate mensili (per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 40 Ultra: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Razr 40 Ultra ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni e tutti i vantaggi legati all’utilizzo di un dispositivo con smartphone pieghevole. Tra le specifiche troviamo un display pieghevole da 6,9 pollici oltre a un display esterno da 3,6 pollici. Da notare anche il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni eccellenti, che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.