Motorola Razr 40 Ultra: a Natale compra la magia, questo è il pieghevole PERFETTO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole di ultima generazione, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design minimal e futuristico e che abbia una scheda tecnica impressionante, oggi vogliamo proporvi l’ottimo Motorola Razr 40 Ultra, un device avente uno schermo interno flessibile pOLED da 6.9″ con refresh rate da 165Hz, un display esterno full screen da 3.6″, anch’esso dotato della tecnologia pOLED, con un SoC di punta di Qualcomm coadiuvato da un modem 5G, con la FlexView Mode che permette di usare il terminale in più posizioni e con moltissime altre features di rilievo. Il modello in questione ha 8 GB di RAM, 256 GB di storage ed è in colorazione Viva Magenta.

Lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 849,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, festività escluse).

Motorola Razr 40 Ultra: il clamshell top da comprare oggi

Acquistando questo device da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati), ma non finisce qui: c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito. Segnaliamo poi il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche.

Questo è uno smartphone pieghevole sensazionale; vanta una batteria capiente da 3500 mAh che promette prestazioni di altissimo rilievo, gode di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca e presenta il modem 5G e quello Wi-Fi 6 di nuova generazione. Con un prezzo di soli 849,90€ è il miglior regalo di Natale da comprarsi in questi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.