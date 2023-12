Motorola Razr 40 Ultra: a 849€ è pura MAGIA, compralo adesso

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole potente e performante, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Razr 40 Ultra che su Amazon costa solo 849,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è un terminale veramente spettacolare, dotato di uno schermo principale interno flessibile che, da aperto, misura 6,9 pollici, è dotato della tecnologia pOLED, gode del refresh rate da 165 Hz e presenta perfino uno schermo esterno pOLED da 3,6 pollici che permette di utilizzare il dispositivo da chiuso. Non manca una selfiecam da 32 Megapixel per videocall di alta qualità, c’è un comparto fotografico composto da due sensori evoluti e sotto la scocca troviamo un potentissimo processore di Qualcomm con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con il supporto al Dual SIM e ad Android 13. Il modello in questione è in colorazione “Viva Magenta”, realizzata insieme a Pantone.

Motorola Razr 40 Ultra: il clamshell più innovativo

Questo smartphone, come detto, ha uno schermo esterno da 3,6 pollici pOLED con refresh rate da 144 Hz funzionale e super personalizzabile che vi permetterà di utilizzare al meglio tutte le operazioni quotidiane anche da chiuso. Si può scattare un selfie, rispondere alle chiamate e ai messaggi, guardare le indicazioni stradali e non solo. Interamente abbiamo un flessibile da 6,9″ fullHD+ con refresh rate da 165 Hz perfetto per vedere i contenuti online e sul fronte fotografico il device gode di due sensori da 12 e 13 Megapixel che scattano foto bellissime anche al buio e realizzano video in alta qualità. Comoda la selfiecam da 32 Mpx per le videochiamate di lavoro; la tecnologia FlexView permette di orientare il device a proprio piacimento.

Sotto la scocca c’è una capiente batteria da oltre 3500 mAh che si ricarica con la turboPower da 33W, troviamo il sistema operativo Android 13 e il supporto al Dual SIM. Il processore interno è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 5G integrato. A soli 849,90€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.