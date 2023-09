Motorola Razr 40 si aggiorna e diventa ancora più completo: compralo adesso

Motorola Razr 40 ha appena ricevuto un nuovo update del software che mira a migliorare le potenzialità e le caratteristiche. Questo potrebbe essere il momento ideale per acquistare un nuovo clamshell del brand di Lenovo; di fatto, potrà essere vostro con soli 829,99€, spese di spedizione incluse.

Andiamo con ordine: poche settimane fa Motorola ha svelato il Razr 40 accompagnato dal suo fratellone maggiore, il Razr 40 Ultra. I device hanno ricevuto già un grosso aggiornamento del firmware e adesso, a distanza di un mese, ne sta arrivando un secondo che porta con sé tante novità. Nello specifico, si legge che ci sono tante correzioni e ottimizzazioni ma introduce anche le patch di sicurezza aggiornate.

L’aggiornamento in questione è chiamato ufficialmente “OTA2” ed è il nuovo major update del firmware di questo clamshell di Lenovo. Analizzando il log delle modifiche infatti, l’update arriva con le patch di sicurezza di agosto 2023. Ci sono aggiornamenti su tutte le app di sistema: Calendario, Orologio, Moto Display, Launcher e molte altre ancora. Ci sono le ottimizzazioni per i sottotitoli in tempo reale, per lo sblocco mediante il volto, alla luminosità, ai giochi, sulla fotocamera e molto altro ancora. Sono stati risolti anche i problemi di compatibilità con alcune app di terze parti. Non ci sono nuove funzionalità se non un nuovo stile per l’orologio per il mini-display esterno.

