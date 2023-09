Motorola Razr 40: sconto FOLLE, lo paghi meno di 700€ su Amazon

Motorola Razr 40 è uno smartphone clamshell arrivato da pochissimo sul mercato internazionale; si tratta della versione più economica e della line-up di punta del marchio di proprietà di Lenovo e oggi, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa con un risparmio esagerato, pari a 200€ sul valore di listino. In poche parole, da 899,90€ lo pagherete solo 699,90€, spese di spedizione incluse. Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire pertanto sia veloci: non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce americano o quanto durerà ancora la promozione dedicata.

Motorola Razr 40: il Best Buy del giorno

Il dispositivo presenta uno schermo flessibile pOLED interno da 6,9 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz; iconico poi, il pannello esterno da 1,5 pollici che serve per la visualizzazione di informazioni chiave come l’orario, la data e le notifiche. Le fotocamere sono due e sono da 64 e 12 Megapixel e scattano foto e registrano video brillanti in ogni contesto. Presente poi la stabilizzazione ottica dell’immagine. Con la selfiecam da 32 Mpx si fanno videocall in altissima risoluzione grazie alla tecnologia Quad Pixel. La batteria dura tantissimo, anche perché è una cella energetica da 4200 che assicura un’autonomia degna di nota con una singola carica. Si ricarica però in modalità wireless o con il cavo USB Type-C a 33W (sfruttando la TurboPower e il caricatore sarà incluso nella confezione di vendita).

Grazie al form factor pieghevole, il Motorola Razr 40 è un dispositivo che si può usare in diversi modi e con diverse angolazioni; questo vi permetterà di scoprire nuovi modi per scattare immagini, creare contenuti e interagire con il sistema operativo. La versione che vi consigliamo noi presenta 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, ha il supporto al Dual SIM ed è in colorazione “Sage Green”. A soli 699,90€ al posto di 899,90€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

