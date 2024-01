Motorola RAZR 40 in offerta su Amazon: oggi risparmi 300€

Il Motorola razr 40 è uno dei migliori smartphone pieghevoli a conchiglia sul mercato. Caratterizzato da un display flessibile FHD+ pOLED da 6,9 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo display brevettato con tecnologia Tear-Drop si piega senza lasciare segni, offrendo un design compatto e unico che si adatta al tuo stile. La finitura in pelle vegana aggiunge un tocco di eleganza al dispositivo.

Oggi è in fortissimo sconto su Amazon, dove può essere tuo a solamente 599€, contro un normale prezzo di listino di ben 899€. Insomma, grazie a questa offerta risparmi ben 300€. Se lo desideri, potrai anche dividere l’importo in più rate selezionando l’opzione di pagamento via Credit Line con Cofidis al momento del checkout.

Con la funzione Flex View, puoi posizionare il tuo razr 40 in diverse angolazioni, aprendo nuove possibilità per scattare foto, creare contenuti e interagire con il dispositivo in modi innovativi.

La fotocamera esterna da 64MP con stabilizzazione ottica e la fotocamera interna da 32MP con tecnologia Quad Pixel ti permettono di catturare foto e selfie brillanti in qualsiasi condizione di luce.

Non dovrai preoccuparti della durata della batteria grazie alla batteria da 4200mAh, che ti permette di vivere la tua giornata senza interruzioni. Inoltre, la ricarica è veloce e comoda grazie al caricatore TurboPower da 33W, che ti permette di riportare rapidamente il tuo dispositivo al pieno della sua potenza. Puoi anche ricaricare il tuo RAZR 40 in modalità wireless per un’esperienza ancora più comoda. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando 300€!

