Motorola Razr 40: il pieghevole più economico che ci sia (meno di 700€)

Motorola Razr 40 è il clamshell pieghevole più economico che ci sia; questo meraviglioso device infatti, costa solo 699,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questo costo è un prodotto semplicemente unico, anche perché vanta specifiche al top in un form factor piccolo e tascabile. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, dispone di tantissimi vantaggi esclusivi, gode della consegna celere con il servizio di Amazon Prime e, in più, vi farà avere due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Come vedete, conviene acquistarlo da questo portale, ma siate veloci: non sappiamo quanto durerà la promozione e per quanto tempo ancora il prezzo sarà così basso.

Motorola Razr 40: costa pochissimo ma è un top

Questo smartphone clamshell di fascia alta di Motorola dispone di uno schermo interno da 6,9″ pOLED con refresh rate da 120 Hz, cornici sottili e foro per la selfiecam. Posteriormente invece, c’è un display piccolo che serve per la visualizzazione delle notifiche, dell’orario, della data e molto altro ancora. Le due lenti sono eccezionali: permettono di girare video in 4K e di scattare fotografie nitide anche al buio. Ottimo il processore interno che viene coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La batteria da 4200 mAh assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica a 33W con la TurboPower.

Il dispositivo poi, gode di altre features esclusive: con la modalità Flex View si potrà utilizzare il device in diverse angolazioni così potrete sperimentare nuove modalità d’uso. A soli 699,90€ infatti, questo smartphone top di gamma Motorola Razr 40 è il clamshell più economico che ci sia; viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere e molto altro ancora.

