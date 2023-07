Motorola Razr 40: il nuovo pieghevole è già in sconto su Amazon (-4%)

Se state cercando un nuovo smartphone pieghevole Android e non sapete cosa comprare, e magari potrete essere intenzionati a prendere la versione basica del nuovo Motorola Razr 40, un dispositivo che è uscito da pochissimo sul mercato ma che si trova già in super sconto ad un prezzo sensazionale. Noi vi consigliamo di comprarlo immediatamente prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Nello specifico, ha un prezzo di 862,99€, spese di spedizione incluse. Questo implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa; la consegna sarà celere e immediata, oltre che sicura. Potrete dormire sonni tranquilli, dunque.

Motorola Razr 40: il flagship foldable che aspettavi

Il dispositivo, come detto, viene venduto e spedito da Amazon; questo implica che avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Fra le altre cose, tutti i prezzi includono l’IVA e avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Motorola Razr è un device eccezionale, dotato di un processore di ultima generazione coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Ha il modem 5G incluso ed è un dispositivo Dual SIM. Non dimentichiamo che dispone di uno schermo esterno OLED da 1,5 pollici perfetto per la visualizzazione dell’orario, delle informazioni chiave come il meteo, il calendario, la musica in riproduzione e così via. Interamente vanta un pannello OLED da 6,9 pollici pieghevole flessibile con refresh rate da 144 Hz. Troviamo poi Android 13 sotto la scocca e una batteria da 4200 mAh con ricarica rapida da 33W. Le fotocamere invece sono due, una da 64 Megapixel (la principale) e una da 12 Mega. La selfiecam invece, è da 32 Mpx. A soli 862,99€ questo è il miglior flip phone da comprare oggi.

