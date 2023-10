Motorola Razr 40: il clamshell di riferimento, oggi costa meno di 700€

Se state cercando un nuovo smartphone Android di punta e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Razr 40 del colosso della casa alta di proprietà di Lenovo. Grazie alle offerte folli presenti su Amazon, si porta a casa con soli 699,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy assoluto, con caratteristiche di punta e un design mozzafiato. La sua scheda tecnicha è all’avanguardia e presenta uno schermo interno OLED flessibile, uno esterno da 1,5 pollici OLED, ci sono due fotocamere di pregio e una selfiecam risoluta per le videocall, ma non finisce qui. Il processore è potentissimo ed è coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Non manca il supporto al Dual SIM, la batteria è capiente e generosa e si ricarica con la tecnologia da 33W via cavo. A proposito, il caricabatterie è incluso in confezione e il modello che vi segnaliamo è in colorazione Sage Green.

Motorola Razr 40: ecco perché devi comprarlo

Il nuovo clamshell low-cost di Motorola, il Razr 40, vanta un meraviglioso pOLED flessibile da 6,9 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz, perfetto per la visualizzazione dei contenuti. Si può piegare senza lasciare segni grazie alla tecnologia brevettata dal colosso di Lenovo. Non di meno, ha una finitura esterna in pelle vegana super premium al tatto e alla vista. Con la modalità Flex View poi, potrete posizionare il dispositivo in tantissime angolazioni così scoprirete nuovi modi per scattare, creare immagini e interagire con il sistema.

Con una main camera da 64 Megapixel con OIS al seguito, scatterete immagini stupende in ogni contesto, sempre luminose e vivide. Allo stesso modo, sappiate che è presente a bordo una selfiecam da 32 Mpx con tecnologia Quad Pixel per videocall in altissima qualità. La batteria è da 4200 mAh e assicra un’autonomia mostruosa e si ricarica con la TurboPower da 33W. Con un prezzo di soli 699,90€, questo Motorola Razr 40 è un best buy assoluto.

