Motorola Razr 40: il clamshell di nuova generazione che costa POCHISSIMO

Da pochissime settimane Lenovo ha annunciato la disponibilità internazionale del nuovo clamshell entry level Motorola Razr 40; il dispositivo, complice le ottime specifiche tecniche, è un flagship in tutto e per tutto che rivoluziona l'esperienza d'utilizzo del device e ne amplia le peculiarità.

Motorola Razr 40: il Best Buy del giorno

Questo meraviglioso clamshell dispone di uno schermo flessibile pOLED da 6,9″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz; posteriormente però, vanta un mini pannello OLED da 1,5 pollici che serve per la visualizzazione delle informazioni chiave (orario, data e non solo). La selfiecam è posta all’interno ed è da 32 Megapixel, mentre ci sono altre fotocamere all’estero con sensore principale da 64 Mpx. Gli scatti usciranno sempre bene grazie alla tecnologia QuadPixel proprietaria dell’azienda. Tante sono le modalità d’uso di questo Razr 40 grazie al pannello che si piega in moltissime angolazioni mediante FlexView.

La batteria da 4200mAh assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e la ricarica sarà immediata grazie alla fast chage TurboPower da 33W. C’è Android 13 e troviamo a bordo 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È Dual SIM ed è disponibile in verde. Il caricatore è incluso nella confezione; a 699,90€ è un vero best buy, non lasciatevelo sfuggire perché questa è una promozione assurda.

