Motorola Razr 40: il clamshell del momento è in super sconto su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone clamshell di Motorola veramente speciale; si chiama Razr 40 ed è il pieghevole a conchiglia più economico del mercato. Arriva con un prezzo di listino di oltre 700€ ma grazie agli sconti folli di Amazon si porterà a casa con soli 678,00€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è imperdibile, soprattutto per le sue caratteristiche degne di nota e per il suo rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Non lasciatevelo sfuggire perché è un best buy assoluto; costa quanto un midrange ma è un top in tutto e per tutto, con uno schermo interno generoso e ricco di tecnologia, con un SoC da ammiraglia e un comparto fotografico unico nel suo genere. Non lasciatevelo sfuggire.

Motorola Razr 40: ecco perché devi acquistarlo

Lo smartphone di Motorola presenta uno schermo interno da 6,9″ pOLED flessibile con refresh rate da 144 Hz che permette una visione dei contenuti incredibile, anche sotto la luce diretta del sole. La piega si vedrà pochissimo e sappiate che esternamente avrete un mini monitor da 1,5″ ottimo per la visualizzazione delle informazioni chiavi. Il processore è un ottimo chipset di punta octa-core con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; va benissimo anche per giocare, oltre che per navigare online, per gestire i social, per un utilizzo standard e non solo. La batteria è una cella energetica da 4200 mAh che si ricarica a 33W (a proposito, il caricatore è incluso nella confezione del device).

La colorazione in sconto è la “Summer Lilia” ed è anche Dual SIM. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 678,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 ore presso il vostro domicilio e si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis. A questo prezzo è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.