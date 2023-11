Motorola Razr 40 è il pieghevole da comprare con QUEST'OFFERTA (-228€)

Chi è alla ricerca di uno smartphone pieghevole dalle ottime caratteristiche tecniche può puntare su Motorola Razr 40. Grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, il flip phone di casa Motorola è disponibile con un prezzo scontato di 671 euro invece che 899 euro, beneficiando così di 228 euro di sconto rispetto al listino. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul box qui di sotto.

Motorola Razr 40 è il pieghevole da prendere su Amazon

Il Motorola Razr 40 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, a partire dal processore. A gestire il funzionamento del dispositivo, infatti, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone pieghevole di Motorola include anche un display OLED da 6,9 pollici, con risoluzione Full HD+, oltre a un display esterno da 1,5 pollici. C’è anche una batteria da 4.200 mAh. Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Razr 40 al prezzo scontato di 671 euro. Lo smartphone tocca, quindi, il nuovo minimo storico sullo store diventando uno dei migliori pieghevoli sul mercato in questo momento. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Si tratta di una promozione valida solo per un periodo di tempo limitato e solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

