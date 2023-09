Motorola Razr 40 costa POCHISSIMO su Amazon: solo 699, Best Buy incredibile

Oggi vogliamo parlarvi del nuovo Motorola Razr 40, un clamshell di nuova generazione, uscito da pochissimo sul mercato ma che adesso, grazie agli sconti folli di Amazon, si potrà portare a casa ad un prezzo sensazionale: solo 699,90€ al posto di 829,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è davvero altissimo per un terminale potentissimo, meraviglioso dal punto di vista del design, con un’estetica invidiabile, una scheda tecnica all’avanguardia e con una batteria che assicura un’autonomia davvero generosa.

Non dimenticate che presenta uno schermo interno flessibile da 6,9″ con tecnologia OLED e refresh rate a 144 Hz, con risoluzione FullHD+ e molto altro ancora. Dispone poi di due fotocamere sulla back cover da 64 e 12 Megapixel. Sulla parte estera troviamo uno schermino da 1,5 pollici OLED perfetto per la visualizzazione dell’orario, del meteo e di altre informazioni chiave. In confezione troverete il caricatore rapido da 33W per la fast charge immediata. Il modello in sconto è quello da 8+256 GB, Dual SIM, in colorazione Creamy White.

Motorola Razr 40: il clamshell da comprare oggi

Lo smartphone di Motorola è davvero eccezionale: piccolo ma compatto, con un display flessibile pOLED da 6,9″ che presenta una risoluzione FHD+, il refresh rate da 144 Hz e ha molte altre features interessanti. Si può utilizzare in diverse angolazioni grazie allo schermo che si piega ed è perfetto per le videocall. Ottima la selfiecam da 32 Megapixel con tecnologia Quad Pixel e la camera principale da 64 Mpx è semplicemente strepitosa in ogni condizione di luce. La batteria da 4200 mAh assicura un giorno di utilizzo con una singola carica e si ricarica con la turboPower da 33W.

A soli 699,90€ questo Motorola Razr 40 è un best buy che noi consigliamo a tutti coloro che vogliono un’ammiraglia tascabile, sempre pronta all’uso e con un design mozzafiato. Viene venduto e spedito da Amazon e gode della consegna celere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.