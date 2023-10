Motorola Razr 40: clamshell TOP, prezzo WOW su Amazon (solo 699€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone pieghevole veramente top ma dal prezzo contenuto, noi vi consigliamo di comprare su Amazon il meraviglioso Motorola Razr 40, un prodotto uscito da pochissimo sul mercato ma che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa ad un costo irrisorio: solo 699,00€, spese di spedizione incluse, con possibilità anche di pagare in comode rate con CreditLine di Cofidis, il servizio esterno al portale. Si tratta infatti di microcanoni mensili con un tasso agevolato: per avviare la pratica poi, non serve una busta paga. Occorre solo essere maggiorenni, mostrare patente, codice fiscale e il gioco sarà fatto. Non dimenticatevi di fornire un IBAN, necessario per far prelevare i soldi all’istituto di credito.

Il modello in sconto è quello in colorazione “Sage Green” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; c’è ovviamente, il supporto al Dual SIM e il caricatore da 33W è incluso nella confezione di vendita.

Motorola Razr 40: il clamshell che non ti aspetti

Questo è uno smartphone pieghevole di ultima generazione che vanta uno schermo interno flessibile da 6,9″ con tecnologia OLED e refersh rate da 144 Hz. Posteriormente abbiamo un minidisplay da 1,5 pollici OLED, utile per la visualizzazione dell’orario e di diverse informazioni chiave. Ricordiamo che questo è uno dei pochi device che si piegano che non lascia il segno sull’unità principale, cosa che invece accade con prodotti di altri brand. Grazie al sistema Flex View poi, potrete posizionare il dispositivo in diverse angolazioni per utilizzarlo come meglio preferite.

C’è una main camera da 64 Megapixel coadiuvata da un sensore ultragrandangolare da 12 Mega e c’è perfino una selfiecam da 32 Mpx per foto e videocall in alta risoluzione. C’è la batteria da 4200 mAh che assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica e c’è anche il caricatore da muro da 33W per una ricarica rapidissima. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: Motorola Razr 40 a 699,00€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.