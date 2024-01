Motorola Razr 40 a soli 635€ su Amazon: il BEST BUY del giorno

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate provare l’esperienza di un clamshell pieghevole di ultima generazione, oggi è il vostro giorno fortunato. Il meraviglioso Motorola Razr 40 è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 635,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Il modello in questione è dotato di caratteristiche di altissimo profilo e si trova disponibile in colorazione “Sage Green”. Fra le altre cose, presenta un pannello flessibile da 6,9″ pOLED con refresh rate da 144 hz e dispone anche di un mini display esterno da 1,5 pollici adatto alla visualizzazione delle notifiche. Dulcis in fundo, ha una capiente batteria che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 33W, gode della presenza di un processore top di gamma e ha un sistema fotografico eccezionale. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili.

Motorola Razr 40: prezzo da midrange, qualità da top

Sotto la scocca, come detto, batte un potente processore octa-core di ultima generazione, coadiuvato da un modem 5G e da ben 256 GB di memoria interna. La RAM invece, è da 8 GB, veloce e affidabile e permette di avere un multitasking avanzato privo di lag. Come non citare poi la presenza dei pannelli OLED (sia sul fronte anteriore che su quello posteriore) e il comparto fotografico composto da una selfiecam da 32 Megapixel e da un’ottica principale da 64 Megapixel con un’ultrawide da 12 Mpx. La batteria da 4200 mAh non vi lascerà mai “a secco” e sappiate che si ricaricherà in un lampo con la tecnologia TurboPower da 33W. È un Dual SIM ed è dotato anche di Android 13 con skin proprietaria MyUI di Motorola.

Viene venduto e spedito da Amazon a soli 635,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è irrinunciabile, ma non lasciatevelo sfuggire. Motorola Razr 40 è il clamshell top da comprare oggi.

