Motorola Razr 40: a meno di 700€ non puoi lasciartelo sfuggire

State cercando un nuovo smartphone pieghevole, di ultima generazione, con un design affascinante e un look minimal, con un processore all’avanguardia e un sistema fotografico top, vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Razr 40. Questo device, uscito da pochissimi mesi sul mercato, vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile: solo 899,00€ che diventano 699,00€ grazie agli sconti folli presenti su Amazon. Come avete visto, risparmierete immediatamente oltre 200€ sul valore di listino: mica poco per un’ammiraglia del genere. Inoltre, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

Motorola Razr 40 su Amazon: il Best Buy del giorno

Come non citare infatti la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. In pochissimi giorni il terminale arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato ma avrete anche la possibilità di farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, cosa importantissima, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

Motorola Razr 40 si presenta come un dispositivo compatto, con un bel pannello flessibile con tecnologia pOLED da ben 6,9 pollici, refresh rate di 144 Hz e molto altro ancora. Esternamente troviamo poi uno schermo da 1,5″, sempre OLED, che permette di visualizzare l’orario, le notifiche e altre informazioni chiave. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che assicura prestazioni e performance da primo della classe.

Per gli amanti delle fotocamere citiamo le due lenti da 64 e 12 Megapixel che scattano foto assurde anche al buio, video meravigliosi in 4K e non solo. Non manca poi una batteria da 4200 mAh con supporto alla wireless charging da 33W: assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Concludiamo citando gli 8 GB di RAM e i 256 GB di memoria interna e il supporto al Dual SIM. A 699,00€ è un vero best buy.

