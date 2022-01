Motorola Razr 3: sarà un pieghevole TOP di gamma!

La nuvoa fuga di notizie relativa al Motorola Razr di terza generazione ci svela quali saranno le sue specifiche tecniche; il pieghevole sarà un top di gamma in tutto e per tutto, finalmente.

Motorola Razr 3: Snapdragon 8 Gen 1, doppia camera da 50 MP e molto altro

Il mese scorso, Chen Jin, direttore generale per il business mobile di Lenovo China, ha confermato che la società sta lavorando al dispositivo a conchiglia Razr di terza generazione. Ieri, gli sviluppatori XDA hanno pubblicato un rapporto che ha rivelato che il Motorola Razr 3 arriverà come dispositivo di punta, a differenza dei modelli precedenti che erano pieni di specifiche di fascia media. Ora, un nuovo rumor di Technik News ha rivelato ulteriori informazioni sulle specifiche del Razr 3.

XDA ha riferito di aver appreso dalle sue fonti che il device sarà guidato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1. Per ricordare, il primo telefono a conchiglia Motorola Razr era dotato di Snapdragon 710 e il suo modello di seconda generazione era dotato del chipset Snapdragon 765G.

È probabile che il flip phone arrivi con opzioni RAM come 6 GB, 8 GB e 12 GB. È probabile che arrivi con tagli da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Il suo display non avrà una tacca, come si vedeva sui modelli precedenti. Invece, sfoggerà un design perforato. Sul fronte della connettività, dovrebbe arrivare con il supporto al modulo NFC e UWB (ultrawide-band). Per quanto riguarda il display, la pubblicazione ha riferito che il Razr 3 avrà un pannello AMOLED pieghevole capace di offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Continuerà a presentare uno schermo secondario, ma non ci sono informazioni sulle sue dimensioni e risoluzione.

Technik News ha rivelato che il gadget ha il nome in codice “Maven” e ospiterà un display pieghevole Full HD + con un rapporto di aspetto 20:9. Sotto la scocca ospiterà una batteria da 2.800 mAh.

Venendo all'ottica, la configurazione della fotocamera posteriore vanterà una fotocamera principale OV50A OmniVision da 50 megapixel e una lente da 13 megapixel per scatti ultrawide e macro. Per i selfie, sarà dotato di una camera OmniVision da 32 megapixel. Il sensore principale e quello anteriore saranno in grado di effettuare riprese al rallentatore FHD a 120 fps e riprese video UHD 4K a 60 fps. Infine, verrà preinstallato con il sistema operativo Android 12.

Si ipotizza che il Razr 3 possa debuttare nel mese di giugno 2022. A causa della pandemia in corso e per via del problema della carenza di chip, il suo lancio potrebbe essere posticipato di un paio di settimane.