Motorola Razr (2022) in OFFERTA su Amazon (-16%)

Motorola Razr (2022) è il pieghevole clamshell che sfida il Galaxy Z Flip4 di Samsung. Questo gioiellino compatto oggi lo si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 1006,04€ al posto di 1199,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Ovviamente è un prodotto “Prime”, quindi godrà di tutte le garanzie del caso.

È dotato delle ultime tecnologie esistenti in commercio ed è un concentrato di potenza racchiuso in un form factor di piccole dimensioni. Se amate questa tipologia di device, lui è “quello giusto da acquistare” oggi su Amazon. Potenza, prestazioni, comparto fotografico al top, piega (quasi) inesistente, pannello nitido e risoluto, ma non solo.

Se lo ordinate entro pochissime ore sarà a casa vostra già domani, 31 gennaio 2023. Inoltre, si può dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Infine, in ultima istanza, citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Motorola Razr (2022): perché comprarlo?

Lo schermo di Motorola Razr (2022) è un meraviglioso display flessibile FullHD+ pOLED da 6,7 pollici. Qui troviamo la tecnologia Friction Hinge Zero Gap che serve per celare al massimo la piega. Inoltre vi è un vetro UTG super sottile che ne migliora la resistenza.

Posteriormente abbiamo un ottimo schermo Quick View da 2,7 pollici che vi consentirà di eseguire diverse operazioni anche a telefono chiuso; potrete scattare selfie, vedere le indicazioni su Maps, rispondere alle telefonate, giocare a dei titoli “mordi & fuggi” e molto altro ancora.

C’è un sistema fotografico composto da due camere con sensore principale da 50 Megapixel, stabilizzato OIS che realizza foto nitide anche al buio.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ con modem 5G incluso. Infine, troviamo una RAM da 8 GB coadiuvata da storage da 256 per l’archiviazione di file, foto e video.

Concludiamo segnalandovi che questo è un batteryphone: l’autonomia è strepitosa, nonostante vi sia una cella energetica da 3500 mAh, ma questa sappiate che si ricarica in un baleno grazie alla TurboPower charging da 33W.

Approfittate dello sconto per portarvi a casa questo gioiello a 1006,04€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.