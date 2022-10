Motorola RAZR 2022 in anticipo su Amazon Italia: ecco dove trovarlo

Il nuovo spettacolare smartphone pieghevole, Motorola RAZR 2022, è in arrivo. Secondo le più recenti indiscrezioni, il lancio europeo è previsto per domani, martedì 25 ottobre. A confermare i leak, ci ha pensato Amazon, che ha rilasciato (forse per errore) il link diretto all’acquisto. Non è ancora raggiungibile, ma segnartelo ti permetterà di essere fra i primissimi ad arrivare all’acquisto domani. Considerando la disponibilità limitata di scorte, non è un dettaglio da poco.

Il dispositivo è già stato lanciato in Cina ad agosto scorso e adesso di prepara ad arrivare sul nostro mercato. Il bellissimo pieghevole a conchiglia vanta caratteristiche da autentico top di gamma. Il display interno è un pannello OLED da 6,7″ con refresh rate da ben 144 Hz. All’esterno, un ampio schermo da 2,7″ pensato per sfruttare al massimo tutte le funzionalità dedicate al pannello “Quick View“. Il suo cuore pulsante è in vece il potentissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1.

In Italia, il dispositivo dovrebbe essere disponibile a partire da domani, se i leak saranno confermati. Il prezzo dovrebbe essere di 1299€ per l’edizione con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Uno smartphone pieghevole meraviglioso, il Motorola RAZR 2022, che Amazon ha anticipato ingolosendo ancora di più gli utenti: segnati il link e controllalo domani, dopo l’annuncio ufficiale.

