Motorola presenta i nuovi mediogamma della linea Moto G

Motorola ha appena annunciato i nuovi smartphone di fascia media in Italia; parliamo dei device della famiglia Moto G, telefoni dall’ottimo equilibrio fra potenza e performance.

L’obiettivo dell’azienda è sempre stato quello di migliorare il mondo con la sua tecnologia; rinnovare il modo di comunicare fra gli essere umani è uno dei focus della società.

La line-up Moto G è una serie che comprende gadget dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, dall’estetica accattivante e dalle ultime tecnologie esistenti, con un costo accessibile da tutti. Oggi ha presentato Moto G73 5G, G53 5G, Moto G23 e G13.

Motorola: i dettagli dei nuovi midrange

Partiamo dal primo; Moto G73 5G è uno smartphone fantastico con cui scattare foto. C’è una main camera da 50 Megapixel che scatta ottime immagini anche al buio e combina quattro pixel in uno gigante da 2,0um. Non mancano altri sensori di punta come l’ultrawide da 8 mega, il Macro Vision e non solo.

Lo schermo è un pannello da 6,5 pollici da 120 hz con risoluzione FHD+, ottimo sia per il gaming che per l’uso standard. Il tutto è coadiuvato da speaker multimediale con Dolby Atmos.

Sotto la scocca vi è un meraviglioso chip MediaTek Dimensity 930 con modem 5G integrato e 8 GB di RAM al seguito. La batteria presenta una capacità da 5000 mAh e la ricarica è veloce grazie alla feature da 30W.

Il Moto G53 5G invece, è più economico, ma ha una camera da 50 Mpx con Quad Pixel e Macro Vision per i ritratti. Sotto la scocca c’è un processore Snapdragon 480+ 5G e il display invece è da 6,5″ a 120 Hz con cornici sottili edge-to-edge. Entrambi I device hanno la funzionalità Thinkshield for Mobile.

Concludiamo con Moto G23 e Moto G13; il primo ha una fotocamera da 50 Mega e un display HD+ da 6,5 pollici e refresh rate da 90 Hz. Con questi smartphone non bisogna temere di rimanere senza autonomia; la batteria si ricarica velocemente con la 30W. Il chip di bordo invece, è il MediaTek Helio G85.

Il secondo invece, è ancora più economico ma le specifiche sono inferiori; sebbene vi sia una grande lente, troviamo una ultrawide da 8 Mpx e una Macro Vision da 2 Mpx. Il display + da 6,52″ con supporto al refresh rate da 90 Hz. Qui il chip è l’Helio G85 di MediaTek con modem “solo LTE”.

Sui prezzi invece, questi dispositivi partiranno da 189,90€ per il Moto G13, e si potrà acquistare in Matte Charcoal, Lavender Blue, Rose Gold.

Il Moto G23 invece si acquisterà a 239,90€ in tre tinte (Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue), mentre il Moto G53 5G costerà 249,90€ in Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink.

Dulcis in fundo, il Moto G73 5G sarà il più costoso del quartetto: 299,90€ in sole due colorazioni (bellissime): Midnight Blue, Lucent White.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.