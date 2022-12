Motorola Moto X40: svelati nuovi interessanti dettagli prima del lancio

Come tutti sappiamo, Motorola lancerà a breve la sua nuova ammiraglia di punta per il mercato cinese. Abbiamo capito che lo smartphone in questione dovrebbe chiamarsi “Moto X40” e presto verrà commercializzato con all’interno il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Adesso, grazie a dei nuovi teaser pubblicitari rilasciati dall’azienda stessa, scopriamo altri dettagli del device.

Motorola Moto X40: le nuove caratteristiche svelate

Andiamo con ordine: per chi non lo sapesse, l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha fissato un evento per la presentazione del dispositivo top di gamma per il 15 dicembre. Questo sarà un telefono eccezionale, dotato di tecnologie all’avanguardia, chipset avanzati, sensori evoluti e non solo. Osservando il primo poster vediamo che il Motorola Moto X40 presenterà la ricarica “di classe SUV” Secondo la compagnia, questo implicherà che il gadget sarà perfetto per tutti coloro che dispongono di uno stile di vita “aggressivo”, “dinamico” e “fuori dagli schemi”.

La presenza del grande accumulatore farà sicuramente piacere agli utenti che necessitano di un dispositivo dalle grandi prestazioni sul fronte dell’autonomia. La cella energetica sarà da 4600 mAh e supporterà la ricarica rapida fino a 125W. Unitamente a ciò, la società ha riferito che ci sarà un’altra interessante funzione per il device in questione. Si chiamerà “Horizon Lock” e, come intuiamo anche dal nome, sarà qualcosa di molto simile alla modalità “Action” che abbiamo visto su iPhone 14. A corroborare questa ipotesi ci ha pensato il teaser che mostra il nuovo device che cattura l’immagine di una persona che fa snowboard fra le montagne innevate. In più funzionerà anche in verticale.

Oramai sappiamo moltissimo di questo prodotto ma non conosciamo i dettagli delle lenti di cui disporrà; forse saranno due da 50 Megapixel e una da 12 Mpx con zoom ottico 2X, ma è presto per dirlo. Restate connessi con noi. Intanto, vi ricordiamo che se volete un midrange low-cost c’è il Moto G32 su Amazon a soli 157,70€.

