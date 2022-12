Motorola Moto X40 si mostra in tutta la sua bellezza prima del lancio

Ci siamo: fra pochissime ore Motorola svelerà ufficialmente in Cina il Moto X40. Questo dispositivo sarà il flagship di inizio anno del marchio e presto lo vedremo anche da noi con il moniker “Edge 40 Pro”. Il telefono è già apparso in numerosi teaser promozionali e in diversi leaks ma adesso la compagnia ha mostrato il design dell’ammiraglia in un nuovo post pubblicato su Weibo. Diamo un’occhiata nel dettaglio.

Motorola Moto X40: tutto quello che sappiamo prima del debutto

Oramai possiamo vedere che la foto conferma tutti i dettagli che erano stati spoilerati in passato dall’azienda. Vediamo il modulo rettangolare con le tre ottiche all’interno, la curvatura sul display e sulla back cover e le due colorazioni disponibili al lancio (azzurra e nera).

Un altro post su Weibo suggerisce quelle che saranno le principali caratteristiche del gadget. Ci sarà sicuramente un pannello OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 165 Hz, risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e non solo. Non mancherà la certificazione IP68 e la skin MyUI 5.0 basata su Android 13. Si dice che le colorazioni saranno sponsorizzate da “Pantone”.

Le dimensioni dello smartphone saranno di 161,3 x 73,9 x 8,5 mm e il peso di 196 grammi. Sotto la scocca troveremo il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm abbinato a RAM di tipo LPDDR5x e storage UFS 4.0. Come detto, sarà un’ammiraglia veramente di punta, con NFC per i pagamenti contactless, dual band 5G, Bluetooth 5.3, USB Type-C, doppi speaker, batteria da 4600 mAh (o da 5000 mAh) con supporto per la ricarica rapida da 68 o 125W. Troveremo una main camera da 50 megapixel, un’ultrawide da 50 mpx e un tele da 12 Mega con zoom ottico 2X.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo il Motorola Edge 30 Neo a soli 299,90€ al posto di 429,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del dispositivo. Fate presto perché potrebbe andare a ruba o potrebbe finire presto la promozione.

