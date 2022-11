Motorola Moto X40 mostra i muscoli su AnTuTu

Il nuovo Motorola Moto X40 si mostra online sul portale di benchmarking più famoso al mondo, AnTuTu. Il dispositivo ha registrato il punteggio più alto di sempre, superando anche il terminale campione del mondo con il SoC Dimensity 9200.

Come tutti sappiamo, l’OEM americano di proprietà di Lenovo dovrebbe presto svelare il Moto X40, un flagship potentissimo che vedrà la luce dapprima in Cina e poi nel resto del mondo (ma con il moniker Edge 40 Pro). Sarà uno dei primi telefoni top di gamma a presentare lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Ora, il direttore generale del gruppo Lenovo, Chen Jin, ha svelato il punteggio del dispositivo su AnTuTu. Ha ottenuto uno score impressionante e questo ci fa ben sperare.

Motorola Moto X40: facciamo il punto

Come tutti abbiamo modo di vedere, Qualcomm ha tolto i veli allo Snapdragon 8 Gen 2 di recente e questo sfiderà apertamente la controparte Dimensity 9200 di MediaTek. Vedendo il rapporto emerso online, sappiamo che quest’ultimo ha ottenuto 1.266.101 punti su AnTuTu, ma grazie allo screenshot di Chen Jin, il direttore di Lenovo, scopriamo che il Moto X40 avente lo Snapdragon 8 Gen 2, è riuscito a registrare uno score di 1.312.901 punti. Non parliamo di grandi differenze prestazionali, ma quanto basta per decretare l’ammiraglia di Motorola come “il più potente flagship in arrivo”.

A fine anno dovremmo vedere il Vivo X90+, il duo Xiaomi 13 e 13 Pro, il futuro OnePlus 11 5G e molti altri ancora: vanteranno tutti lo Snapdragon 8 Gen 2. Giusto per completezza, questo chip è composto da un grande core Cortex X3 da 3,2 GHz, due core Cortex A715 da 2,8 Ghz e due core Cortex A510. Ci sono altri core Kryo per l’efficienza energetica.

Il super top di gamma di Motorola prossimo al lancio dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,67 pollici curvo con risoluzione FullHD+, supporto colore a 10 bit, refresh rate da 165 Hz e non solo. Il software sarà Android 13 con skin My UI 5.0. La RAM sarà da ben 18 GB di tipo LPDDR5X e ci saranno fino a 512 GB di memoria interna. La batteria potrebbe essere da 5000 mAh con fast charge via cavo da 68W.

Nelle notizie correlate, segnaliamo Moto Edge 30 Neo a soli 329,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.