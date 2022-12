Motorola Moto X40: il design è stato rivelato (FOTO)

In queste ore abbiamo avuto modo di vedere in anteprima il design del futuro flagship di casa Motorola, il Moto X40 prossimo al lancio. Sono emersi dei simpatici rendering molto esaustivi che vi proponiamo di seguito. Buona lettura.

Come molti di voi sapranno, l’OEM americano di proprietà di Lenovo sta per presentare le ammiraglie per il 2023 del marchio; in Cina si chiamerà Moto X40, mentre nel resto del mondo Edge 40 Pro. La compagnia ha già spoilerato molte caratteristiche di questo device ma ora sono emersi nuovi dettagli da altre fonti; ad esempio, grazie ai rendering possiamo vedere l’intero design del prodotto.

Motorola Moto X40: tutto quello che sappiamo

Sappiamo tutti come sarà fatto il prossimo Moto X40; la sua estetica era già stata resa nota dal portale cinese del TENAA; grazie a OnLeaks, che ha collaborato con il team di MySmartPrice, possiamo avere un’ulteriore conferma del design.

Stando a quanto si vede dai rendering, il telefono avrà un pannello curvo con isola rettangolare per le lenti posizionate in un modo simile a quanto abbiamo visto con iPhone 12/13/14 Pro. Sul frame laterale destro invece, vedremo i tasti per il bilanciamento del volume e per l’accensione. A sinistra non ci saranno elementi di alcun tipo. Sulla parte superiore poi, avremo la griglia dello speaker secondario e il microfono secondario. Infine, in basso, foro per il microfono principale e porta USB Type-C. Sulla back cover ci sarà l’iconico logo del brand e la scritta “Motorola” in basso.

Sul fronte delle specifiche ci aspettiamo di vedere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a RAM di tipo LPDDR5x e storage ancora più veloci. Il pannello sarà un’unità OLED curva a 10 bit da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 165 Hz. Sarà classificato IP68 contro acqua e polvere e la main camera sarà da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh con ricarica via cavo da 68W e Android 13 al seguito.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo Motorola Edge 30 Neo a soli 349,90€ su Amazon, con spese di spedizione gratuite e consegna rapida in pochissime ore. Risparmierete il 19% sul prezzo di listino.

