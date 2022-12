Motorola Moto X40 avrà uno schermo INCREDIBILE

Il nuovo flagship Motorola Moto X40 ha appena ottenuto la certificazione HDR+ per il display. Scopriamo questo dettaglio a pochissimi giorni dal debutto ufficiale del dispositivo.

Come ribadito in più occasioni, la compagnia americana di proprietà di Lenovo toglierà i veli all’ammiraglia Moto X40 il prossimo 15 dicembre nel mercato locale interno. Nel resto del mondo il device si chiamerà “Motorola Edge 40 Pro” e giungerà presto in commercio (si dice nei primi mesi dell’anno). Adesso sono trapelate tutte le specifiche tecniche del gadget in questione e nuovi dettagli sullo schermo di cui disporrà il telefono. Non di meno, è emerso un nuovo render (in bassa risoluzione) che mostra l’estetica dello smartphone.

Motorola Moto X40 riceve la certificazione HDR+

Stando a quanto rivelato dall’insider del web Sudhanshu Ambhore, scopriamo che lo schermo del telefono supporterà la tecnologia HDR+, una feature molto simile all’HDR10 ma in grado di produrre un miliardo di colori diversi che usa dei metadata dinamici che rappresentano con cura le parti luminose e non solo durante una scena. In poche parole i contenuti video in HDR risultano essere più dinamici e realistici.

Unitamente a questo, i rumor precedenti riferiscono che lo schermo OLED avrà una dimensione di 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ con refresh rate da 144 Hz o da 165 Hz. Il device avrà un peso di 196 grammi e una dimensione di 161,3 x 73,9 x 8,5 mm.

Sotto la scocca ci sarà un processore Snapdragon 8 Gen 2 con RAM di tipo LPDDR5X e memorie interne UFS 3.1. Ovviamente sarà presente Android 13 con skin MyUX 5.0. Fra le altre cose citiamo l’NFC, il 5G dual band, la USB Typc-C, i due speaker stereo, il Bluetooth 5.2, la certificazione IP68 e ci dovrebbe essere una batteria da 4600 o da 5000 mAh con ricarica da 125 o 68W. La main camera sarà un’ottica da 50 megapixel con lente ultrawide da 50 mega e tele da 12 Mpx con zoom ottico 2X.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che il Moto E22, il budget phone del marchio, si porta a casa con soli 162,90€.

