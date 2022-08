Motorola Moto S30 Pro: UFFICIALE il nuovo flagship killer

Pochi giorni fa, Motorola ha presentato i nuovissimi Moto X30 Pro e Razr (2022); unitamente a questi dispositivi, la compagnia ha lanciato un flagship killer chiamato Moto S30 Pro. Il primo è un’ammiraglia con Snapdragon 8+ Gen 1, fast charge da 125W, fotocamera pricipale da 200 Mpx. Il secondo è un pieghevole con specifiche all’avanguardia e il terzo è un prodotto pensato per competere nella fascia medio-alta, grazie al processore Snapdragon 888+ sotto la scocca.

Motorola Moto S30 Pro: le caratteristiche tecniche

Il processore Qualcomm Snapdragon 888+ non è stato certo il più utilizzato da parte dei brand di telefonia, tuttavia la compagnia ha decso di inserirlo in un telefono di fascia media nel 2022, anche se è stato rilasciato nell’estate dello scorso anno. Parliamo comunque di un SoC a 5 nanometri con core ARMv9. Il tutto è coadiuvato da 8 GB di RAM o 12 GB a seconda della versione scelta.

Sebbene non sia un si tratti di un prodotto premium di ultima generazione, offre prestazioni al top. Ha uno schermo con refresh rate da 144 Hz OLED da 6,55 pollici, c’è una main camera da 50 Megapixel con OIS (un Omnivision OV50A) e c’è anche un’ultrawide da 13 Mpx e un sensore aggiuntivo da 2 Mpx. Anteriormente c’è un selfiecam da 32 Mpx.

Il telefono dispone di Android 12 con skin MyUI 4.0 e c’è una batteria da 4400 mAh con fast charge da 68W. Arriva in due colorazioni: Black e Blue (questa versione ha una back cover in ecopelle). Costa 1999 CNY che al cambio corrispondono a 326 dollari. Da noi, considerando le tasse e i tassi di conversione, potrebbe costare di più. Al momento non si sa nulla di un debutto europeo, ma è probabile che verrà lanciato nelle prossime settimane.

Se cercate un midrange davvero incredibile però, vi suggeriamo l’acquisto dell’Edge 30 vanilla in colorazione Aurora Green a soli 366,00€ da Amazon con spedizione gratuita.

