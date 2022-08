Motorola Moto S30 Pro: il flagship killer per tutti

Secondo quanto si apprende, si dice che il nuovo Motorola Moto S30 Pro presenterà il processore Qualcomm Snapdragon 888+ sotto la scocca; questo è quanto si evince dall’elenco su Geekbench.

Sappiamo che fra poche ore Motorola terrà un nuovo evento di lancio in Cina, all’interno del quale presenterà l’Edge 30 Ultra (il super flagship con fotocamera principale da 200 Megapixel) e il Razr (2022) 5G. Tuttavia, analizzando le diverse certificazioni trapelate sul web abbiamo scoperto che la società potrebbe annunciare un altro prodotto per il mercato domestico. Questo potrebbe essere il famigerato Moto S30 Pro di cui abbiamo parlato già pochi giorni fa. Dal sito di Geekbench abbiamo anche scoperto il suo numero di modello (XT2243) e dal portale TENAA invece, siamo riusciti a risalire alle sue specifiche tecniche complete.

Motorola Moto S30 Pro: tutto quello che sappiamo

Come detto, le specifiche tecniche del nuovo Moto S30 Pro sono emerse online grazie al sito TENAA; adesso, grazie a Geekbench però, abbiamo scoperto quale sarà il processore di bordo. Verosimilmente, il telfono disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 888+ uscito lo scorso anno.

Il nuovo device avrà uno schermo OLED da 6,55 pollici avente risoluzione 2400×1080 pixel e una dual camera sulla back cover in grado di girare video in 8K. Vanterà Android 12 con skin MyUX al seguito. Sul fronte delle caratteristiche citiamo la batteria da 4270 mAh con ricarica cablata da 68,2W. Ci saranno tante configurazioni fra cui scegleire: 8,12,16 GB di RAM e 128, 256 e 512 GB di storage. Il device misurerà 158,4 x 71,9 x 7,6 mm e il suo peso sarà super contenuto: solo 170 grammi. Curiosamente, arriverà in tante colorazioni: nero, oro, blu, bianco, ciano, rosso, argento e grigio. Non sappiamo se e quando arriverà da noi, ma si dice che il suo moniker commerciale per il mercato internazionale sia “Motorola Edge 30 Fusion”.

