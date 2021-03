Sei in cerca di un nuovo smartphone? Motorola Moto One Fusion Plus è in offerta su Amazon a soli 199,90€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto esclusivo di 100,09€ che rende l’acquisto un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Motorola Moto One Fusion Plus: le specifiche tecniche di questo smartphone

Con un design accattivante, Motorola Moto One Fusion Plus si presenta lineare e semplice. Nella colorazione Twilight Blue non passa inosservato.

Il display Total Vision Full HD+ da 6.5 pollici HDR10 è reso particolare dall’assenza della fotocamera frontale. Grazie alle tecnologie implementate concede un’esperienza visiva immersiva e di qualità.

Il processore Octa Core Qualcomm Snapdragon 730 è abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. La memoria, inoltre, è espandibile attraverso MicroSD.

Degno di nota è l’apparato fotografico composto da una quad camera con lente principale da 64 MP. Sono presenti altre tre lenti per scattare in modalità ultra grandangolare, di profondità e macro.

Caratteristica è la fotocamera frontale che ha una lente da 16 Megapixel e quando non è utilizzata è nascosta. È infatti abbinata alla tecnologia Pop Up che la rende a tutti gli effetti retrattile.

La batteria ha una capacita di 5000mAh che garantisce un’autonomia che supera il giorno di utilizzo. La ricarica, inoltre, avviene per mezzo della TurboPower che accelera i tempi.

Tra le features sono poi presenti l’Assistente vocale Google, il lettore d’impronte digitali e l’impianto audio potente.

Lo smartphone è Dual SIM e monta la versione 10 di Android.

Puoi acquistare Motorola Moto One Fusion Plus su Amazon a soli 199,90€ nella colorazione Twilight Blue. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore se sei abbonato Prime. Lo smartphone, infine, può essere acquistato a rate grazie al programma CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a ventiquattro rate mensili.

