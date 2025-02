Motorola Moto G85 al minimo storico su Amazon: un best buy a questo prezzo

Il Motorola Moto G85 è, sempre di più, la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di qualità a meno di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 182 euro. Per sfruttare la promo, valida solo per un breve periodo, basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G85: un affare a questo prezzo su Amazon

La scheda tecnica del Motorola Moto G85 comprende un display pOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, affiancato, nella versione in offerta, da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il comparto fotografico, ottimo per la fascia di prezzo, include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche del Motorola Moto G85 troviamo anche il supporto Dual SIM, con anche la eSIM, e il sensore di impronte digitali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 al prezzo scontato di 182 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di uno smartphone di qualità, con un prezzo contenuto e con ottime specifiche. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.