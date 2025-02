Motorola Moto G85 5G: -45% su Amazon, tra i low cost non ha rivali

La scelta giusta per acquistare un nuovo smartphone a meno di 200 euro non può che essere l’ottimo Motorola Moto G85, ora disponibile in offerta su Amazon con un prezzo scontato di 182 euro. Si tratta del 45% di sconto rispetto al listino. Per accedere alla promo flash basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G85: la scelta giusta a questo prezzo

La scheda tecnica del Motorola Moto G85 comprende un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone di Motorola può sfruttare anche una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

Il Motorola Moto G85 è dotato del supporto Dual SIM, con anche la possibilità di utilizzare le eSIM, e di un sensore di impronte digitali sotto al display. C’è anche il chip NFC per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Si tratta dello smartphone giusto da prendere per chi è alla ricerca di un modello da meno di 200 euro in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 con un prezzo scontato di 182 euro. L’acquisto può avvenire direttamente tramite il box qui di sotto.