Motorola Moto G84 in offerta a meno di 200€ su Amazon: è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro, in questo momento, c’è una sola opzione su cui puntare senza ripensamenti: con la nuova offerta Amazon di oggi, infatti, è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 al prezzo scontato di 198 euro. Si tratta di una promo ottima: lo smartphone ha il chip Snapdragon 695, 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere subito all’offerta, valida per alcune colorazioni, basta seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto G84: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Moto G84 è lo smartphone da comprare oggi. Le specifiche sono davvero complete: lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 (che include il supporto al 5G) oltre che di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. In rapporto al prezzo, la dotazione è davvero al top.

C’è poi una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, che include un sensore principale da 50 Megapixel oltre a un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è stato aggiornato ad Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 al prezzo scontato di 198 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un mid-range completo con una spesa inferiore ai 200 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. In sconto sono disponibili due diverse colorazioni.