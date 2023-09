Motorola Moto G84 crolla subito di prezzo a 234 euro su ePRICE

La presentazione del nuovo Motorola Moto G84 è avvenuta meno di 1 settimana fa, con un prezzo di vendita di 299,90 euro. Le prime recensioni sono tutte positive: da più parti c’è la consapevolezza che Motorola ha appena sfornato un medio di gamma di ottima qualità, che risponde appieno alla filosofia della casa alata, la migliore insieme a Xiaomi nella fascia compresa tra i 100 e 300 euro.

A sorpresa, in questi minuti ePRICE ha lanciato un’offerta monstre proprio sul nuovo Moto G84: 234 euro, questo il prezzo di vendita del nuovo medio di gamma targato Motorola, con un risparmio di oltre 65 euro sul prezzo di listino.

Motorola Moto G84 in super offerta a 234 euro sul sito di ePRICE

Il modello in offerta su ePRICE è il Moto G84 in colorazione Midnight Bue, con connettività 5G, 256GB di memoria interna e 12GB di RAM. La back cover è realizzata in pelle vegana, un materiale che assicura un tocco morbido e confortevole per un look unico.

Tra gli elementi di maggiore forza del nuovo Moto G84 si annovera l’avanzato sistema di fotocamere da 50 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine. Gli scatti sono nitidi e ricchi di dettagli in qualsiasi situazione, perfetti per essere condivisi in un istante sui social network. Ottima anche la fotocamera anteriore per i selfie, che integra la messa a fuoco rapida e il sensore di profondità.

A muovere il tutto è il processore Snapdragon 695, con connettività 5G, che conferma di essere uno dei punti di riferimento nella fascia dei medio di gamma. Ottima infine la durata della batteria da 5.000 mAh, che ti fa dimenticare la presa di corrente per più di 24 ore.

Approfitta della super offerta di ePRICE sul nuovo Moto G84, così da risparmiare la bellezza di 65 euro su un telefono presentato soltanto da pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.