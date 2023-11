Motorola Moto G84 (12/256 GB): è il mid-range da prendere a meno di 250€ su Amazon

Il Motorola Moto G84 12/256 GB è lo smartphone giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo da meno di 250 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 246 euro. Si tratta di un’ottima opportunità per mettere le mani su un ottimo dispositivo, con una spesa ridotta. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84 è il mid-range del momento su Amazon

Il Motorola Moto G84 è uno dei migliori smartphone di fascia media del momento. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G a cui si affiancano ben 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a un display P-OLED da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone ha anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W, e una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte sotto al display e il sistema operativo Android 13. C’è anche la certificazione IP54 oltre al supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 con un prezzo scontato di 246 euro. Si tratta di un’opportunità davvero ottima per acquistare un dispositivo completo, veloce e ricco di funzionalità con una spesa contenuta. L’offerta è accessibile qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.