Motorola Moto G84 (12/256 GB) a meno di 200€ su Amazon: è il BEST BUY di oggi

Il Motorola Moto G84 5G si conferma lo smartphone da prendere a meno di 200 euro su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, il mid-range di Motorola è ora disponibile al prezzo scontato di 196 euro caratterizzandosi come il best buy del momento per chi ha un budget ridotto. Dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 (che garantisce l’accesso al 5G), lo smartphone di Motorola ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84 5G: un affare a meno di 200 euro

Il Motorola Moto G84 è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone ha anche un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display, il chip NFC e il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 5G al prezzo scontato di 196 euro. Si tratta della promo giusta per mettere le mani su un dispositivo completo e con un rapporto qualità/prezzo elevato. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni della gamma dello smartphone.