Motorola Moto G72 in offerta su Amazon a 169€: ora è un ottimo acquisto

Il Motorola Moto G72 è lo smartphone da comprare oggi per spendere poco e ottenere il massimo delle prestazioni e delle funzionalità. Lo smartphone di Motorola, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 169 euro. Per accedere all’offerta, valida solo per un breve periodo, è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto G72 è in offerta su Amazon: ottimo per chi vuole spendere poco

Motorola Moto G72 è uno smartphone economico e completo. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Helio G99 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche il supporto alla ricarica TurboPower da 30 W che riduce al minimo i tempi di ricarica.

Il dispositivo è dotato di un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, del chip NFC e di un sensore di impronte digitali mentre il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G72 al prezzo scontato di 169 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un mid-range completo con una spesa davvero ridotta per gli standard attuali del mercato. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.