Motorola Moto G72 4G spottato sul web; debutto imminente?

In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche del nuovo Motorola Moto G72 4G; il debutto del suddetto smartphone è previsto per settembre. Stando a quanto apprendiamo infatti, un terminale del brand americano di proprietà di Lenovo ha fatto capolino presso l’ente per la certificazione FCC rivelando il suo numero di modello, XT2255. Sappiamo che questo verrà commercializzato come Moto G72 4G e verrà venduto in diversi mercati chiave.

Motorola Moto G72: tutto quello che sappiamo

Dal report scopriamo che lo smartphone in questione vanterà un processore MediaTek Helio G37 coadiuvato da 6 o 8 GB di RAM ma ci sarà l’estensione della memoria virtuale fino a 4 GB aggiutivi.

La selfiecam sarà da 16 Mpx mentre posteriormente troveremo una main camera da 48 Mpx coadiuvata da una lente ultrawide da 8 Mpx e un sensore da 2 Mega. Sotto la scocca troveremo una batteria da 5000 mAh con fast charge da 33E; il nome in codice di questo smartphone è Victoria 22 e in India ha il numero di modello XT2255-2.

Cosa sappiamo di nuovo di questo device? Nulla più, purtroppo. La certificazione FCC ci ha suggerito solo quale sarà la sua tecnologia di ricarica rapida (33W). Il lancio del suddetto prodotto avverrà immediatamente dopo il debutto dei nuovi Edge 30 Ultra e Edge 30 Fusion in Europa e nel resto del mondo. Potremmo conoscere anche l’Edge 30 Lite.

Cosa vi consigliamo noi?

Intanto, se volete fare un buon affare, vi suggeriamo l’acquisto del midrange di Motorola più venduto al mondo oggi: si chiama Moto G22 ed è davvero intrigante. Costa pochissimo (solo 139,00€ con spedizione gratuita inclusa) ma offre tanto. C’è il SoC Helio G37, un pannello MaxVision da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz, è sottilissimo e ha un comparto fotografico da paura. È uno dei più interessanti per rapporto qualità-prezzo; non fatevelo scappare.

