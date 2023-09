Motorola Moto G54: nuovo mediogamma low-cost all'orizzonte

In queste ore sono trapelate in rete le specifiche tecniche complete del nuovo Motorola Moto G54 5G, il prossimo midrange low-cost del colosso americano di proprietà di Lenovo. Il debutto del suddetto smartphone è previsto per il 5 settembre, stando a quanto riportano i rumors.

Anche l’azienda cinese ha confermato che il device giungerà nel mercato internazionale nei giorni a venire. Verrà commercializzato in Cina a partire dal 5 del prossimo mese e subito dopo negli altri paesi. Dai rendering trapelati online scopriamo quale sarà il design del Moto G54 5G e quali le colorazioni disponibili al lancio.

Motorola Moto G54 5G: cosa ci aspettiamo?

Secondo il report di Appuals, Motorola Moto G54 5G disporrà di uno schermo LCD IPS da 6,5 pollici con foro al centro del pannello. La risoluzione del display sarà du 1080 x 2400 pixel con aspect ratio 20:9 e il refresh rate invece, sarà di 120 Hz. Sotto la scocca troveremo il processore MediaTek Dimensity 7020, lo stesso SoC che troviamo anche nel midrange Vivo Y77t uscito poche settimane fa. Il device sarà equipaggiato poi da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Ci sarà anche una configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage su memorie rapide UFS. La batteria da 6000 mAh supporterà la ricarica rapida da 30W e il sistema operativo sarà Android 13 con skin MyUX.

Sul versante fotografico ci aspettiamo una selfiecam da 16 megapixel mentre posteriormente una main camera da 50 Mpx con OIS e ultrawide da 8 Mega con FOV di 118 gradi. Potrà registrare video in FullHD a 30 o 60 fps, mentre l’ottica anteriore sarà limitata al FullHD a 30 fps. Misurerà 161,56 x 73,82 x 8,9 mm e avrà un peso di 196 grammi. Non mancherà lo slot per la doppia SIM e lo slot per la microSD. Presente il 5G insieme al processore per la connettività alle reti di quinta generazione.

