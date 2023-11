Motorola Moto G54 5G a PREZZO OUTLET su eBay (-28%)

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere un ottimo smartphone a un prezzo decisamente più basso. Dunque vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Motorola Moto G54 5G a soli 165 euro, invece che 229,90 euro.

Come vedi in questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 28% che tagli il prezzo e ti fa risparmiare quasi 65 euro sul totale. Fai presto perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili sono poche.

Motorola Moto G54 5G in super sconto

Questo è un entry level che però si fa apprezzare per diverse caratteristiche sia hardware che estetiche. Ecco quelle che secondo noi sono da prendere in considerazione:

Prestazioni: grazie al potente chipset MediaTek Dimensity 7020 con CPU Octa-core a 2,2 GHz potrai fare tutto quello che vuoi in modo veloce.

Capacità: possiede 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e ben 256 GB di memoria interna per archiviare tutto senza fare sacrifici

possiede 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e ben interna per archiviare tutto senza fare sacrifici Design: qui troviamo un fantastico display LCD FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz. E nonostante le dimensioni generose dello schermo ha un peso di appena 177 grammi , uno dei più leggeri.

qui troviamo un fantastico display LCD FHD+ da con refresh rate a 120 Hz. E nonostante le dimensioni generose dello schermo ha un peso di appena , uno dei più leggeri. Fotocamera: ormai non si può parlare di uno smartphone senza menzionare le foto. Qui abbiamo un ottimo sensore da 50 MP con stabilizzatore e Macro Vision, più telecamera frontale da 16 MP.

Insomma siamo di fronte a un ottimo smartphone, soprattutto per quello che costa. Per cui non aspettare che sia troppo tardi. Vai adesso su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G54 5G a soli 165 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.