Motorola Moto G54 5G costa MENO DELLA METÀ su eBay (-54%)

È proprio il caso di dirlo: solo con questa offerta di eBay hai la possibilità di acquistare il popolarissimo mediogamma Motorola Moto G54 5G pagandolo come un low cost qualsiasi. Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 54%, per un risparmio complessivo di ben 196€, oggi il mediogamma lo paghi appena 163€.

Popolare tra i giovani per via del suo design minimal e la scheda tecnica decisamente molto valida, il mediogamma della casa alata è pronto a stupirti fin da subito sotto tutti i punti di vista.

Sconto sensazionale su eBay per il mediogamma Motorola Moto G54 5G: occasione d’oro

Motorola Moto G54 5G monta un bellissimo pannello Full HD da 6.5 pollici ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un processore octa core decisamente scattante è affiancato da un modem 5G per navigare ad altissima velocità. Come se non bastasse, il device monta una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, c’è Android 13 e anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP.

Con un prezzo di vendita su eBay in linea con un low cost Android qualsiasi, quest’oggi è la tua occasione d’oro per acquistare l’ottimo mediogamma del colosso hi-tech; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.