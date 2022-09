Motorola Moto G52, smartphone SUPER ECONOMICO a prezzo ridicolo (-37%)

Motorola Moto G52 in offerta su Amazon con il 37% di sconto rappresenta un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un validissimo smartphone Android economico. Ad appena 188€, infatti, ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Perfetto per telefonare, chattare, navigare in rete, giocare, scattare foto, ascoltare video, guardare video e molto altro, il device monta un bel display OLED super fluido e un potente processore octa core in grado di avviare in un istate tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Motorola Moto G52 crolla di prezzo su Amazon con il 37% di sconto: affare d’oro

Nonostante il prezzo super economico, inoltre, il device di Motorola monta anche una fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad altissima risoluzione e video di qualità. Il tutto è poi alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida che, contando la consueta valida ottimizzazione di Motorola, sarà in grado di assicurarti molte ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco sul più bello.

Lo smartphone super economico di Motorola è un’occasione troppo ghiotta da sprecare, a maggior ragione quando ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra grazie ai servizi Prime di Amazon. Prendi al volo questa offerta e mettilo subito nel carrello fintanto che puoi acquistarlo con il 37% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.