Motorola Moto G52: lo smartphone sotto i 200€ DA ACQUISTARE

Uno smartphone che poche persone prendono in considerazione ma che tu hai scoperto. Motorola Moto G52 è un gioiellino che aspetta di esser scoperto perché con tutto quello che ti mette a disposizione è un best buy a mani basse.

Ora che è in promozione su Amazon non te lo puoi perdere. Il ribasso del 33% è un regalo assoluto che ti consente di acquistarlo ad appena 199€ risparmiando 100 euro tondi tondi. Cosa fai? Prendilo al volo.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci. Con un abbonamento Amazon Prime lo ricevi all’istante.

Motorola Moto G52: lo smartphone dei sogni esiste e costa poco

Motorola Moto G52 è un dispositivo che ha tutte le carte in regola per conquistare il cuore degli utenti più esigenti. Nonostante non sia molto chiacchierato, custodisce al suo interno delle tecnologie di ultima generazione che solitamente trovi su modelli molto più costosi.

Partiamo dal display: dotato di un OLED ampio e luminoso, è in grado di riprodurre immagini nitide e brillanti. La frequenza di aggiornamento di 90Hz assicura una transizione fluida tra le schermate, rendendo l’utilizzo del telefono ancora più piacevole. Sfruttalo benissimo per il tuo gaming mobile senza notare rallentamenti e tempi di attesa lunghi.

Ma non è solo il display a fare la differenza: hai a portata di mano una tripla fotocamera posteriore da 50 MP, che consente di scattare foto di alta qualità in qualsiasi situazione. Non ti preoccupare, potrai sbizzarrirti come meglio credi visto e considerato che hai anche la memoria espandibile a portata di mano.

Altro punto a suo favore è senza ombra di dubbio la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto e con la ricarica rapida da 33W lo hai sempre pronto.

Android 12 già presente e opzione dual SIM per poter inserire al suo interno anche più di una scheda telefonica.

Che ti dicevo? Motorola Moto G52 è un vero gioiellino. Non te lo perdere ora che è in promozione e acquistalo su Amazon con 100 euro di sconto pagandolo appena 199€.

