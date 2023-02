Motorola Moto G52: cam da 50 MP, mega batteria e Android 12 (-33%)

L’offerta Amazon sul budget phone Motorola Moto G52 riesce a soddisfare immediatemente chiunque: chi cerca un device economico e senza fronzoli, chi non ha la possibilità di spendere una cifra importante e anche chi è alla ricerca del classico telefono con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare subito 100€, quest’oggi ti bastano appena 199€ per mettere le mani su un device Android che ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Motorola Moto G52 è in super offerta su Amazon: risparmia subito 100€

Frontalmente è presente un bel pannello OLED ad altissima risoluzione e super fluido per navigare in rete, giocare e guardare video senza mai compromessi, mentre centralmente una fotocamera ad alta risoluzione scatta selfie mozzafiato da condividere rapidamente sui social.

Non è da meno la componente hardare: il processore octa core è affiancato da ben 6 GB di RAM per assicurarti sempre velocità e l’apertura istantanea delle app, mentre la batteria da 5000 mAh è sempre al tuo fianco per accompagnarti lungo un giorno intero di utilizzo. Inoltre, proprio come i device più costosi, sul retro trova posto una fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP con IA per foto stellari e video ad altissima risoluzione.

Con un risparmio immediato di ben 100€ e le spedizioni rapide e gratuite incluse, questa è l’offerta Amazon che non puoi assolutamente farti scappare per acquistare un device di fascia economica completo di tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.